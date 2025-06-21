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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Haziran Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 21 Haziran 2025

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Password

16:00 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Kalpsiz

01:30 Yargı

03:45 Müzik Arası

04:45 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 21 Haziran 2025

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Sezon

00:15 MasterChef Türkiye

01:30 Gazete Magazin

04:30 Gençlik Rüzgarı

05:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 21 Haziran 2025

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Çift Kişilik Oda

14:00 Yetenek Sizsiniz

16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 6

22:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

01:30 Yetenek Sizsiniz

03:30 Adım Farah

04:45 Kefaret

06:00 Karagül

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 21 Haziran 2025

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Kadifeden Kesesi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Uyanık Gazeteci

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Uyanık Gazeteci

01:45 Adam ve Çocuk

04:00 Kızılcık Şerbeti

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