Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Haziran Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 21 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Password
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Kalpsiz
01:30 Yargı
03:45 Müzik Arası
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 21 Haziran 2025
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Sezon
00:15 MasterChef Türkiye
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 21 Haziran 2025
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Çift Kişilik Oda
14:00 Yetenek Sizsiniz
16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 6
22:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
01:30 Yetenek Sizsiniz
03:30 Adım Farah
04:45 Kefaret
06:00 Karagül