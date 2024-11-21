Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Kasım 2024 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Kasım perşembe TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 21 Kasım 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Annem Ankara
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Annem Ankara
02:30 Güllerin Savaşı
04:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 21 Kasım 2024
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 21 Kasım 2024
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Aşk Evlilik Boşanma
05:00 Kefaret
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce