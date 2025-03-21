Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Mart 2025 Cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Mart Cuma TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 21 Mart 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Eşref Rüya
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
TV8 yayın akışı 21 Mart 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:45 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
NOW yayın akışı 21 Mart 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Bekçiler Kralı
21:45 Umudumuz Şaban
23:30 Orta Sayfa
01:15 Şahane Hayatım
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:45 Bay Yanlış