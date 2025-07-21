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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 21 Temmuz 2025   

07:00 Kavak Yelleri   

09:30 Yaprak Dökümü   

12:00 Kanal D Haber Gün Arası   

13:00 Magazin D Yaz   

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki   

16:30 Aşk-ı Memnu   

18:30 Kanal D Ana Haber   

20:00 Turnike   

23:15 Kuralsız Topraklar  

01:00 Uzaylı Tehdidi  

03:00 Zalim İstanbul  

05:00 Poyraz Karayel   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 21 Temmuz 2025   

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık   

08:30 Oynat Bakalım 

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm 

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni   

16:00 MasterChef Türkiye   

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm   

00:15 Yaparsın Bilirim  

03:30 Gazete Magazin Yaz  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 21 Temmuz 2025   

08:30 Çalar Saat   

10:00 Yasak Elma   

12:45 Sen Çal Kapımı   

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası   

16:30 Karagül   

19:00 NOW Ana Haber   

20:00 Recep İvedik 2 

22:15 Hababam Sınıfı Merhaba 

00:45 Çift Kişilik Oda 

03:15 İnadına Aşk   

04:00 Kefaret   

06:00 Karagül   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 21 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 21 Temmuz 2025   

06:00 Siyah Kalp  

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

12:00 Bahar   

15:00 Kızılcık Şerbeti   

18:25 Show Ana Haber   

20:00 Düğün Dernek 

22:15 Müjdemi İsterim 

00:15 Düğün Dernek  

02:00 Müjdemi İsterim 

03:45 Kızılcık Şerbeti   

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