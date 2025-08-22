  1. Ekonomim
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Ağustos Cuma TV yayın akışı…

KANAL D yayın akışı 22 Ağustos 2025  

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki  

09:30 Yaprak Dökümü  

12:00 Kanal D Haber Gün Arası  

13:00 Uzak Şehir  

16:00 Aşk-ı Memnu  

18:30 Kanal D Ana Haber  

20:00 Kuralsız Sokaklar  

22:15 Medusa Darbesi 

00:30 Medusa Darbesi 

02:30 Poyraz Karayel 

04:30 Kuzey Güney  

TV8 yayın akışı 22 Ağustos 2025  

06:00 Tuzak  

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık  

08:30 Oynat Bakalım  

09:00 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm  

13:00 Yaparsın Bilirim  

16:00 MasterChef Türkiye  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 Yaparsın Bilirim  

03:30 Gazete Magazin Yaz  

NOW yayın akışı 22 Ağustos 2025  

08:30 Çalar Saat  

10:45 Yasak Elma  

12:45 Sen Çal Kapımı  

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası  

16:30 Karagül  

 19:00 NOW Ana Haber  

20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari  

23:00 Şevkat Yerimdar  

01:00 Aşk Mantık İntikam  

03:30 Her Yerde Sen  

04:30 Son Yaz  

06:00 Karagül

SHOW TV yayın akışı 22 Ağustos 2025  

06:00 Güzel Günler 

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

12:30 Gelin Evi  

15:00 Kızılcık Şerbeti  

18:25 Show Ana Haber  

20:00 Yol Arkadaşım 2 

22:30 Atla Gel Şaban 

00:15 Yol Arkadaşım 2 

02:00 Atla Gel Şaban 

03:45 Kızılcık Şerbeti  

