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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Temmuz Salı TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 22 Temmuz 2025   

07:00 Kavak Yelleri   

09:30 Yaprak Dökümü   

12:00 Kanal D Haber Gün Arası   

13:00 Magazin D Yaz  

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki   

16:30 Aşk-ı Memnu   

18:30 Kanal D Ana Haber   

20:00 Doktor Civanım 

21:45 Kuralsız Sokaklar 

01:45 Doktor Civanım 

01:45 Dehşet Gemisi  

03:00 Zalim İstanbul  

04:45 Poyraz Karayel   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 22 Temmuz 2025   

06:30 Tuzak   

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık   

08:30 Oynat Bakalım 

09:30 Gazete Magazin Yaz 

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm 

16:00 MasterChef Türkiye   

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm   

00:15 Yaparsın Bilirim 

03:30 Gazete Magazin Yaz 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 22 Temmuz 2025   

08:30 Çalar Saat   

10:00 Yasak Elma   

12:45 Sen Çal Kapımı   

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası   

16:30 Karagül   

19:00 NOW Ana Haber   

20:00 Yetenek Sizsiniz   

00:15 İlk Buluşma   

02:15 İnadına Aşk   

04:00 Kefaret   

06:00 Karagül

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 22 Temmuz 2025   

06:00 Siyah Kalp  

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

12:00 Bahar   

15:00 Kızılcık Şerbeti   

18:25 Show Ana Haber   

20:00 Güldür Güldür Show   

23:45 Dolap Beygiri 

01:30 Kızılcık Şerbeti  

03:45 Dolap Beygiri 

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