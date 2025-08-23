  1. Ekonomim
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı…

KANAL D yayın akışı 23 Ağustos 2025 

07:00 Yabancı Damat 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Kara Murat Kara: Ölüm Emri 

14:45 Kara Murat Kara: Ölüm Emri 

16:30 Kuralsız Sokaklar 

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 

20:00 Hep Yek: Düğün 

21:45 Katakulli: Tuzak 

23:45 Katakulli: Tuzak 

01:45 Poyraz Karayel 

03:45 Müzik Arası 

04:45 Kuzey Güney 

TV8 yayın akışı 23 Ağustos 2025 

06:00 Tuzak 

08:00 Oynat Bakalım 

09:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm 

16:00 İtiraf Et / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 İtiraf Et 

02:30 Gazete Magazin 

05:00 Dizi 

NOW yayın akışı 23 Ağustos 2025 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 

10:00 Kirli Sepeti 

13:00 Yasak Elma 

16:00 Şevkat Yerimdar 

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu 

20:00 Müstakbel Damat 

22:30 Şevkat Yerimdar 

23:30 Efsane Futbol 

01:30 İlk Buluşma 

02:45 Her Yerde Sen 

04:00 Son Yaz 

06:00 Karagül 

SHOW TV yayın akışı 23 Ağustos 2025 

06:00 Güzel Günler 

08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Keloğlan Aramızda 

14:45 Kadifeden Kesesi 

16:15 Uyanık Gazeteci 

18:25 Hafta Sonu Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

23:45 Züğürt Ağa 

01:45 Adam ve Çocuk 

04:15 Uyanık Gazeteci 

