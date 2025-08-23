Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 23 Ağustos 2025
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kara Murat Kara: Ölüm Emri
14:45 Kara Murat Kara: Ölüm Emri
16:30 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Hep Yek: Düğün
21:45 Katakulli: Tuzak
23:45 Katakulli: Tuzak
01:45 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 23 Ağustos 2025
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:00 İtiraf Et / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
NOW yayın akışı 23 Ağustos 2025
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Müstakbel Damat
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül