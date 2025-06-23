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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Haziran Pazartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 23 Haziran 2025

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:30 Kuralsız Sokaklar

01:15 Agorafobi

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 23 Haziran 2025

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 23 Haziran 2025

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 Sen Çal Kapımı

16:00 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

21:00 Yetenek Sizsiniz

23:45 Çift Kişilik Oda

02:45 Adım Farah

05:00 Kefaret

06:00 Karagül

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 23 Haziran 2025

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:30 Züğürt Ağa

00:45 7. Koğuştaki Mucize

02:30 Züğürt Ağa

04:30 Kızılcık Şerbeti

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