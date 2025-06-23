Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Haziran Pazartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 23 Haziran 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:30 Kuralsız Sokaklar
01:15 Agorafobi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 23 Haziran 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 23 Haziran 2025
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
16:00 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
21:00 Yetenek Sizsiniz
23:45 Çift Kişilik Oda
02:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Karagül