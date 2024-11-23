Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Kasım 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Kasım cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 23 Kasım 2024
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Uzak Şehir
02:45 Müzik Arası
03:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 23 Kasım 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası
10:45 Komançi İstasyonu
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
NOW yayın akışı 23 Kasım 2024
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
15:45 Kızıl Goncalar
16:30 Aşk Evlilik Boşanma
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:00 Gizli Bahçe
02:45 Aşk Evlilik Boşanma
04:45 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım