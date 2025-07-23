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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 23 Temmuz 2025 

07:00 Kavak Yelleri 

09:30 Yaprak Dökümü 

12:00 Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 Magazin D Yaz 

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

16:30 Aşk-ı Memnu 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Password 

23:15 Ay Meteoru 

01:00 Ay Meteoru 

02:30 Zalim İstanbul 

04:30 Kuzey Güney 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 23 Temmuz 2025 

06:00 Tuzak 

 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım 

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm 

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm 

16:00 MasterChef Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 Yaparsın Bilirim 

03:30 Gazete Magazin Yaz 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 23 Temmuz 2025 

08:30 Çalar Saat 

10:00 Yasak Elma 

12:45 Sen Çal Kapımı 

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 

16:30 Karagül 

19:00 NOW Ana Haber 

20:00 Yetenek Sizsiniz 

23:30 NOW Spor 

01:30 İlk Buluşma 

02:15 İnadına Aşk 

04:00 Kefaret 

06:00 Karagül 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 23 Temmuz 2025 

06:00 Siyah Kalp 

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

12:00 Bahar 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Hükümet Kadın 2 

22:15 Eşkiya 

00:30 Hükümet Kadın 2 

02:15 Eşkiya 

04:00 Kızılcık Şerbeti 

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