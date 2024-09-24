  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Eylül 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Eylül 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Eylül salı TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Eylül 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 24 Eylül 2024

06:00 Güzel Aşklar Diyarı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dağ 2

22:45 Arka Sokaklar

02:00 Güzel Aşklar Diyarı

04:30 Poyraz Karayel

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Eylül 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 24 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Eylül 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 24 Eylül 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

22:45 Kirli Sepeti

01:30 Kötü Kan

03:45 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Eylül 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 24 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Deha

02:45 Sandık Kokusu

4 | 7