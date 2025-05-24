Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 24 Mayıs 2025
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
23:30 Bizim Hoca 2
01:30 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 24 Mayıs 2025
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:45 Survivor Psnorama
20:00 Survivor All Star – Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 24 Mayıs 2025
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Çift Kişilik Oda
15:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Prestij Meselesi
22:45 Çift Kişilik Oda
04:00 Elkızı
06:00 Karagül