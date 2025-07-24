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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Temmuz Perşembe TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 24 Temmuz 2025    

07:00 Kavak Yelleri    

09:30 Yaprak Dökümü    

12:00 Kanal D Haber Gün Arası    

13:00 Magazin D Yaz   

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki   

16:00 Aşk-ı Memnu    

18:30 Kanal D Ana Haber    

20:00 Şirinler: Kayıp Köy 

21:45 Ejder Yürek: Ateş Savaşı 

23:45 Ejder Yürek: Ateş Savaşı 

01:30 Zalim İstanbul   

04:00 Kuzey Güney 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 24 Temmuz 2025    

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık    

08:30 Oynat Bakalım 

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm 

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm  

16:00 MasterChef Türkiye    

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm    

00:15 Caner Taslama İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm  

01:15 MasterChef Türkiye 

04:00 Gazete Magazin Yaz   

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 24 Temmuz 2025    

08:30 Çalar Saat    

10:00 Yasak Elma    

12:45 Sen Çal Kapımı    

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası    

16:30 Karagül    

19:00 NOW Ana Haber    

20:00 Kendi Yolumda 

01:05 İlk Buluşma   

02:15 İnadına Aşk  

04:00 Kefaret    

06:00 Karagül    

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 24 Temmuz 2025    

06:00 Siyah Kalp  

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

12:00 Bahar    

15:00 Kızılcık Şerbeti    

18:25 Show Ana Haber    

20:00 Güldür Güldür Show    

23:45 Düttürü Dünya 

01:15 Kızılcık Şerbeti     

03:30 Düttürü Dünya 

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