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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ekim 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ekim 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Ekim cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ekim 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 25 Ekim 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yalan

02:45 Güllerin Savaşı

04:45 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ekim 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 25 Ekim 2024

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ekim 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 25 Ekim 2024

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Gizli Bahçe

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Gizli Bahçe

23:30 Orta Sayfa

01:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

04:00 Mucize Doktor

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ekim 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 25 Ekim 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Kalpazan

02:30 Bahar

05:00 Kızılcık Şerbeti

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