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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Ocak cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 25 Ocak 2025

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Pek Yakında

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehir

23:15 Deli Aşk

01:15 Deli Aşk

03:00 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 25 Ocak 2025

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin

04:45 Oynat Bakalım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 25 Ocak 2025

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

16:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

03:30 Adım Farah

05:30 Senden Daha Güzel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 25 Ocak 2025

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Demir Maske

22:30 Katil Avcısı

00:45 Demir Maske

02:45 Katil Avcısı

04:30 Kızılcık Şerbeti

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