Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Ocak cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 25 Ocak 2025
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Pek Yakında
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
23:15 Deli Aşk
01:15 Deli Aşk
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 25 Ocak 2025
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım
NOW yayın akışı 25 Ocak 2025
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
16:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
03:30 Adım Farah
05:30 Senden Daha Güzel