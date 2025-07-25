Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Temmuz Cuma TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 25 Temmuz 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:30 Hava Operasyonu
01:30 Hava Operasyonu
02:45 Zalim İstanbul
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 25 Temmuz 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
NOW yayın akışı 25 Temmuz 2025
08:30 Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ah Be Birader
22:15 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 İnadına Aşk
04:15 Kefaret
06:00 Karagül