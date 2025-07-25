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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Temmuz Cuma TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 25 Temmuz 2025    

07:00 Kavak Yelleri    

09:30 Yaprak Dökümü    

12:00 Kanal D Haber Gün Arası    

13:00 Magazin D Yaz   

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki   

16:00 Aşk-ı Memnu    

18:30 Kanal D Ana Haber    

20:00 Kuralsız Sokaklar  

22:15 Kuralsız Sokaklar 

23:30 Hava Operasyonu 

01:30 Hava Operasyonu 

02:45 Zalim İstanbul  

04:45 Poyraz Karayel 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 25 Temmuz 2025    

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık    

08:30 Oynat Bakalım 

09:00 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm 

13:00 Yaparsın Bilirim 

16:00 MasterChef Türkiye    

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm    

00:15 Yaparsın Bilirim  

03:30 Gazete Magazin Yaz 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 25 Temmuz 2025    

08:30 Çalar Saat    

10:45 Yasak Elma    

12:45 Sen Çal Kapımı    

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası    

16:30 Karagül    

 19:00 NOW Ana Haber    

20:00 Ah Be Birader  

22:15 Şevkat Yerimdar   

01:00 Aşk Mantık İntikam    

03:30 İnadına Aşk  

04:15 Kefaret  

06:00 Karagül  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 25 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 25 Temmuz 2025    

06:00 Siyah Kalp   

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

12:00 Bahar    

15:00 Kızılcık Şerbeti    

18:25 Show Ana Haber    

20:00 Eyvah Eyvah 3  

22:15 Yusuf & Yusuf 

00:00 Eyvah Eyvah 3  

02:00 Yusuf & Yusuf 

03:30 Kızılcık Şerbeti 

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