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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Ekim cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 26 Ekim 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Güllerin Savaşı

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 26 Ekim 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Zamanlar Batı

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 26 Ekim 2024

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

11:45 Kızıl Goncalar

15:00 Yabani

16:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

02:45 Gizli Bahçe

05:00 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Ekim 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 26 Ekim 2024

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kalpazan

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:00 Sandık Kokusu

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