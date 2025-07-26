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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 26 Temmuz 2025

07:00 Yabancı Damat 

08:30 Konuştukça    

09:45 Magazin D Cumartesi    

13:00 Gelin Halayı 

15:30 Kuralsız Sokaklar 

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu    

20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak    

23:30 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı 

01:45 Zalim İstanbul   

04:00 Müzik Arası    

05:00 Kuzey Güney  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 26 Temmuz 2025

06:00 Tuzak     

08:00 Oynat Bakalım    

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm    

15:45 MasterChef Türkiye  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm    

00:15 MasterChef Türkiye    

02:30 Gazete Magazin    

05:00 Dizi  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 26 Temmuz 2025

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu    

10:00 Kirli Sepeti    

12:45 Yasak Elma    

15:30 Şevkat Yerimdar 

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu    

20:00 Yanlış Anlama 2 

22:15 Tam Kafadan Karavana 

00:30 Aşk Mantık İntikam 

02:30 İnadına Aşk    

03:30 Kefaret    

06:00 Karagül  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 26 Temmuz 2025

06:00 Siyah Kalp  

08:00 Kaynanalar 

10:00 Cumartesi Sürprizi    

13:00 İbo İle Güllüşah 

15:00 Kızılcık Şerbeti    

18:25 Hafta Sonu Ana Haber    

20:00 Güldür Güldür Show    

23:45 Şaban Pabucu Yarım 

01:30 Kaynanalar 

03:00 Kızılcık Şerbeti  

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