Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 26 Temmuz 2025
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Gelin Halayı
15:30 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
23:30 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı
01:45 Zalim İstanbul
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 26 Temmuz 2025
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
NOW yayın akışı 26 Temmuz 2025
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
12:45 Yasak Elma
15:30 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yanlış Anlama 2
22:15 Tam Kafadan Karavana
00:30 Aşk Mantık İntikam
02:30 İnadına Aşk
03:30 Kefaret
06:00 Karagül