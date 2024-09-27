Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Eylül cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 27 Eylül 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güzel Aşklar Diyarı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
02:45 Güneşi Beklerken
04:45 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 27 Eylül 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 27 Eylül 2024
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Kötü Kan
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kötü Kan
23:15 Yabani
01:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
03:45 Kötü Kan
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 27 Eylül 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Deha
02:45 Bahar