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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Eylül cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 27 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güzel Aşklar Diyarı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Güzel Aşklar Diyarı

02:45 Güneşi Beklerken

04:45 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 27 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 27 Eylül 2024

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kötü Kan

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kötü Kan

23:15 Yabani

01:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

03:45 Kötü Kan

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 27 Eylül 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Deha

02:45 Bahar

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