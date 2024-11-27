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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Kasım 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Kasım 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Kasım çarşamba TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Kasım 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 27 Kasım 2024

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Annem Ankara

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

22:30 Annem Ankara

01:00 Annem Ankara

03:00 Güllerin Savaşı

05:00 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Kasım 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 27 Kasım 2024

06:00 Dizi    

 07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Kasım 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 27 Kasım 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Aşk Evlilik Boşanma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

23:30 Hudutsuz Sevda

02:15 Aşk Evlilik Boşanma

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Kasım 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 27 Kasım 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

03:00 Siyah Kalp

05:00 Kızılcık Şerbeti

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