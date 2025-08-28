Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Ağustos 2025 Perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Ağustos Perşembe TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 28 Ağustos 2025
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
21:45 Yarının Sınırında
00:45 Eşref Rüya
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 28 Ağustos 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
NOW yayın akışı 28 Ağustos 2025
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Aşk Oluversin Gari
23:15 Naz Evi
01:15 İlk Buluşma
02:30 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
SHOW TV yayın akışı 28 Ağustos 2025
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
19:30 Beşiktaş- FC Lauusanne–Sport Maç Önü
20:00 Beşiktaş- FC Lauusanne–Sport
22:00 Güldür Güldür Show
00:15 Deliormanlı
02:15 Gelin Evi
04:15 Deliormanlı