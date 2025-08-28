  1. Ekonomim
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Ağustos 2025 Perşembe TV yayın akışı

KANAL D yayın akışı 28 Ağustos 2025  

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki  

09:30 Yaprak Dökümü  

12:00 Kanal D Haber Gün Arası  

13:00 Uzak Şehir  

16:00 Aşk-ı Memnu  

18:30 Kanal D Ana Haber  

20:00 Uzaydan Gelen Fırtına 

21:45 Yarının Sınırında 

00:45 Eşref Rüya 

02:30 Poyraz Karayel  

04:30 Kuzey Güney  

TV8 yayın akışı 28 Ağustos 2025  

06:00 Tuzak  

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık / Yeni Bölüm 

08:30 Oynat Bakalım  

09:30 Gel Konuşalım / Canlı 

11:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm  

01:15 MasterChef Türkiye  

04:00 Gazete Magazin Yaz  

NOW yayın akışı 28 Ağustos 2025  

08:30 Çalar Saat  

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:00 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Karagül  

19:00 NOW Ana Haber  

20:00 Aşk Oluversin Gari 

23:15 Naz Evi 

01:15 İlk Buluşma  

02:30 Her Yerde Sen  

04:00 Son Yaz  

06:00 Karagül  

SHOW TV yayın akışı 28 Ağustos 2025  

06:00 Güzel Günler  

08:15 Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

12:30 Gelin Evi  

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber  

19:30 Beşiktaş- FC Lauusanne–Sport Maç Önü 

20:00 Beşiktaş- FC Lauusanne–Sport 

22:00 Güldür Güldür Show 

00:15 Deliormanlı 

02:15 Gelin Evi    

04:15 Deliormanlı 

