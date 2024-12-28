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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Aralık cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 28 Aralık 2024

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Annem Ankara

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Müzik Arası

05:00 Taş Kağıt Makas

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 28 Aralık 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

10:45 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 MasterChef Türkiye

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin

04:45 Oynat Bakalım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 28 Aralık 2024

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

04:30 Kefaret

06:00 Senden Daha Güzel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 28 Aralık 2024

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Siyah Kalp

04:15 Kızılcık Şerbeti

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