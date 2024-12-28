Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Aralık cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 28 Aralık 2024
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Müzik Arası
05:00 Taş Kağıt Makas
TV8 yayın akışı 28 Aralık 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
10:45 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 MasterChef Türkiye
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım
NOW yayın akışı 28 Aralık 2024
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
04:30 Kefaret
06:00 Senden Daha Güzel