  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 28 Temmuz 2025    

07:30 Öyle Bir Geçer Zaman Ki   

09:30 Yaprak Dökümü    

12:00 Kanal D Haber Gün Arası    

13:00 Uzak Şehir 

16:30 Aşk-ı Memnu    

18:30 Kanal D Ana Haber    

20:00 Turnike    

23:30 Çalgı Çengi İkimiz 

01:15 Çalgı Çengi İkimiz 

02:45 Zalim İstanbul   

04:45 Kuzey Güney  

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 28 Temmuz 2025    

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık    

08:30 Oynat Bakalım  

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm  

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni    

16:00 MasterChef Türkiye    

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm    

00:15 Yaparsın Bilirim   

03:30 Gazete Magazin Yaz 

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 28 Temmuz 2025    

08:30 Çalar Saat    

10:00 Yasak Elma    

12:45 Sen Çal Kapımı    

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası    

16:30 Karagül    

19:00 NOW Ana Haber    

20:00 Recep İvedik 3  

22:15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk 

00:30 İlk Buluşma 

02:45 İnadına Aşk    

04:00 Kefaret    

06:00 Karagül

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 28 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 28 Temmuz 2025    

06:00 Siyah Kalp   

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk   

12:00 Bahar    

15:00 Kızılcık Şerbeti    

18:25 Show Ana Haber    

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet  

22:30 Arif V 216 

00:45 Düğün Dernek 2: Sünnet 

02:45 Arif V 216  

4 | 7