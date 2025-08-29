  1. Ekonomim
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Ağustos Cuma TV yayın akışı…

KANAL D yayın akışı 29 Ağustos 2025   

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki   

09:30 Yaprak Dökümü   

12:00 Kanal D Haber Gün Arası   

13:00 Uzak Şehir   

16:00 Aşk-ı Memnu   

18:30 Kanal D Ana Haber   

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 

22:30 Son Ültimatom 

00:45 Eşref Rüya 

02:30 Poyraz Karayel  

04:30 Kuzey Güney   

TV8 yayın akışı 29 Ağustos 2025   

06:00 Tuzak   

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık   

08:30 Oynat Bakalım   

09:00 Gel Konuşalım / Yeni Bölüm   

11:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm   

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

03:30 Gel Konuşalım 

NOW yayın akışı 29 Ağustos 2025   

08:30 Çalar Saat   

10:00 Çağla İle Bir Gün 

12:00 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Karagül   

 19:00 NOW Ana Haber   

20:00 Olmaz Oluversin Gari   

23:30 Şevkat Yerimdar   

01:00 Aşk Mantık İntikam   

03:30 Her Yerde Sen   

04:30 Son Yaz   

06:00 Karagül 

SHOW TV yayın akışı 29 Ağustos 2025   

06:00 Güzel Günler  

08:15 Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk   

12:30 Gelin Evi   

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 

18:25 Show Ana Haber   

20:00 Aile Arasında 

22:45 Aslan Bacanak 

00:45 Aile Arasında 

03:00 Gelin Evi 

