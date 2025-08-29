Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Ağustos Cuma TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 29 Ağustos 2025
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Son Ültimatom
00:45 Eşref Rüya
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 29 Ağustos 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
NOW yayın akışı 29 Ağustos 2025
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Olmaz Oluversin Gari
23:30 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 Her Yerde Sen
04:30 Son Yaz
06:00 Karagül