Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Nisan Salı TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 29 Nisan 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Son Sığınak
22:30 Truva
01:45 Yargı
04:00 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 29 Nisan 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 29 Nisan 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz
01:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret