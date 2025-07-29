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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Temmuz Salı TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 29 Temmuz 2025

07:30 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Gol Kralı

21:45 Gol Kralı

23:30 Kuralsız Sokaklar

01:15 Dune Gezegeni

02:45 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 29 Temmuz 2025

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 29 Temmuz 2025

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 29 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 29 Temmuz 2025    

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aşk Tutulması

01:30 Kızılcık Şerbeti

03:45 Aşk Tutulması

4 | 7