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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 3 Mayıs 2025

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

23:15 İnci Taneleri

01:45 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 3 Mayıs 2025

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin

14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları

16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As

20:00 Survivor All Star – Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:30 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 3 Mayıs 2025

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

16:00 Kızıl Goncalar

17:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Celal ile Ceren

22:15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

00:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02:15 Şahane Hayatım

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 3 Mayıs 2025

08:00 Siyah Kalp

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Şeref Madalyası

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Bahar

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