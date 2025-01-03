Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Ocak cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 3 Ocak 2025
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Rtük Belgesel
23:30 Pek Yakında
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
TV8 yayın akışı 3 Ocak 2025
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
NOW yayın akışı 3 Ocak 2025
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Kiracı
21:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
23:45 Orta Sayfa
01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
04:00 Ruhun Duymaz
06:00 Senden Daha Güzel