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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Ocak cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 3 Ocak 2025

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Rtük Belgesel

23:30 Pek Yakında

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Taş Kağıt Makas

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 3 Ocak 2025

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

 NOW yayın akışı 3 Ocak 2025

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Kiracı

21:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

23:45 Orta Sayfa

01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

04:00 Ruhun Duymaz

06:00 Senden Daha Güzel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Ocak 2025 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 3 Ocak 2025

06:45 Sandık Kokusu

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Başkan

22:45 Kızılcık Şerbeti

01:45 Başkan

03:45 Üç Gelin Altı Damat

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