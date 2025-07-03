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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Temmuz Perşembe TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 3 Temmuz 2025 

07:00 Kavak Yelleri 

09:30 Yaprak Dökümü 

12:00 Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:30 Aşk-ı Memnu 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Kurt ve Aslan 

22:15 Uzay Yolcuları 

00:30 Meteor Kıyameti 

02:15 Yargı 

04:30 Poyraz Karayel 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 3 Temmuz 2025 

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım 

10:55 MasterChef Türkiye 

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm 

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 MasterChef Türkiye 

02:30 İşte Benim Stilim 

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 

05:30 Tuzak 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 3 Temmuz 2025 

08:30 Çalar Saat 

10:00 Yasak Elma 

12:45 Sen Çal Kapımı 

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 

16:30 Karagül 

19:00 NOW Ana Haber 

20:00 Çift Kişilik Oda 

00:15 Aşk Mantık İntikam 

03:15 İnadına Aşk 

04:15 Kefaret 

06:00 Karagül 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 3 Temmuz 2025 

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 

09:00 Aşk Laftan Anlamaz 

12:00 Bahar 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

00:15 Baba Bizi Eversene 

01:45 Futboliye 

03:15 Kızılcık Şerbeti 

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