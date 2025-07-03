Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Temmuz Perşembe TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 3 Temmuz 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kurt ve Aslan
22:15 Uzay Yolcuları
00:30 Meteor Kıyameti
02:15 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 3 Temmuz 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:55 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
NOW yayın akışı 3 Temmuz 2025
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
00:15 Aşk Mantık İntikam
03:15 İnadına Aşk
04:15 Kefaret
06:00 Karagül