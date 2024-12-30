Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Aralık 2024 pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Aralık pazartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 30 Aralık 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:45 Taş Kağıt Makas
TV8 yayın akışı 30 Aralık 2024
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin
04:30 Aramızda Kalmasın
NOW yayın akışı 30 Aralık 2024
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
02:30 Ruhun Duymaz
04:45 Bay Yanlış
05:45 Şahane Hayatım