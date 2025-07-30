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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 30 Temmuz 2025

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:30 Yaprak Dökümü  

12:00 Kanal D Haber Gün Arası  

13:00 Uzak Şehir 

16:00 Aşk-ı Memnu  

18:30 Kanal D Ana Haber  

20:00 Kuralsız Sokaklar 

22:15 Kuralsız Sokaklar 

23:45 Kurtuluş Günü 

01:45 Zalim İstanbul  

04:00 Kuzey Güney  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 30 Temmuz 2025

06:00 Tuzak  

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık  

08:30 Oynat Bakalım  

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm  

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm  

16:00 MasterChef Türkiye  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 Yaparsın Bilirim  

03:30 Gazete Magazin Yaz  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 30 Temmuz 2025  

08:30 Çalar Saat  

10:00 Yasak Elma  

12:45 Sen Çal Kapımı  

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası  

16:30 Karagül  

19:00 NOW Ana Haber  

20:00 Yetenek Sizsiniz  

23:30 NOW Spor  

01:30 İlk Buluşma  

02:15 İnadına Aşk  

04:00 Son Yaz  

06:00 Karagül  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 30 Temmuz 2025  

06:00 Siyah Kalp  

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

12:00 Bahar  

15:00 Kızılcık Şerbeti  

18:25 Show Ana Haber  

20:00 Cici Babam 

22:15 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans 

00:00 Cici Babam 

01:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans 

03:30 Kızılcık Şerbeti  

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