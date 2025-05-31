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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 31 Mayıs 2025

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız

01:30 Yargı

03:45 Müzik Arası

04:45 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 31 Mayıs 2025

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:45 Survivor Psnorama

20:00 Survivor All Star – Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

04:30 Gençlik Rüzgarı

05:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 31 Mayıs 2025

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Çift Kişilik Oda

16:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çift Kişilik Oda

04:30 Elkızı

06:00 Karagül

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 31 Mayıs 2025

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Allah Allah

14:45 Japon İşi

16:45 İyi Aile Çocuğu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

03:45 İyi Aile Çocuğu

04:45 Bahar

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