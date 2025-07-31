  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Temmuz Perşembe TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 31 Temmuz 2025

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

22:45 Ejder Yürek: İntikam

00:45 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 31 Temmuz 2025

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Caner Taslama İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01:15 MasterChef Türkiye

04:00 Gazete Magazin Yaz

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 31 Temmuz 2025

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz

00:30 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 31 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 31 Temmuz 2025

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber  

20:00 Güldür Güldür Show  

23:45 Mekanik

01:15 Kızılcık Şerbeti    

03:30 Mekanik

4 | 7