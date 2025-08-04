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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 4 Ağustos 2025     

07:30 Öyle Bir Geçer Zaman Ki    

09:30 Yaprak Dökümü     

12:00 Kanal D Haber Gün Arası     

13:00 Uzak Şehir  

16:30 Aşk-ı Memnu     

18:30 Kanal D Ana Haber     

20:00 Turnike     

23:15 Yaşamak Güzel Şey 

01:30 Yaşamak Güzel Şey 

03:45 Zalim İstanbul    

05:00 Kuzey Güney 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 4 Ağustos 2025     

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık     

08:30 Oynat Bakalım   

09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm   

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni     

16:00 MasterChef Türkiye     

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm     

00:15 Yaparsın Bilirim    

03:30 Gazete Magazin Yaz  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 4 Ağustos 2025     

08:30 Çalar Saat     

10:00 Yasak Elma     

12:45 Sen Çal Kapımı     

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası     

16:30 Karagül     

19:00 NOW Ana Haber     

20:00 Recep İvedik 4   

22:30 Bu Bir Başlangıç 

00:45 İlk Buluşma  

02:45 İnadına Aşk     

04:30 Son Yaz    

06:00 Karagül 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 4 Ağustos 2025     

06:00 Siyah Kalp    

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk    

12:00 Bahar     

15:00 Kızılcık Şerbeti     

18:25 Show Ana Haber     

20:00 Korkusuz Korkak  

21:45 Yoksul 

23:45 Korkusuz Korkak 

01:00 Yoksul 

02:30 Üç Geline Altı Damat 

03:45 Kızılcık Şerbeti 

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