Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Ocak cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 4 Ocak 2025
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:45 Triyas Dünyası
02:15 Zalim İstanbul
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
TV8 yayın akışı 4 Ocak 2025
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
10:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star - Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım
NOW yayın akışı 4 Ocak 2025
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
15:30 Kızıl Goncalar
16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
22:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
00:45 Hudutsuz Sevda
03:00 Bay Yanlış
05:45 Senden Daha Güzel