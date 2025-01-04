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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Ocak cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 4 Ocak 2025

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:45 Triyas Dünyası

02:15 Zalim İstanbul

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 4 Ocak 2025

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

10:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star - Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

02:45 Gazete Magazin

04:45 Oynat Bakalım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 4 Ocak 2025

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

15:30 Kızıl Goncalar

16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

22:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

00:45 Hudutsuz Sevda

03:00 Bay Yanlış

05:45 Senden Daha Güzel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ocak 2025 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 4 Ocak 2025

06:00 Bahar

08:00 Kezban

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Namuslu

15:00 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:30 Namuslu

04:00 Kezban

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