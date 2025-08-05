  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Ağustos Salı TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 5 Ağustos 2025 

07:30 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:30 Yaprak Dökümü 

12:00 Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 Uzak Şehir 

16:00 Aşk-ı Memnu 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Umudumuz Şaban 

21:45 Umudumuz Şaban 

23:45 Yerli Dizi / Sinema 

01:30 Zalim İstanbul 

03:45 Kuzey Güney 

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 5 Ağustos 2025 

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım 

09:30 Gazete Magazin Yaz 

13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm 

16:00 MasterChef Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 Yaparsın Bilirim 

03:30 Gazete Magazin Yaz 

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 5 Ağustos 2025 

08:30 Çalar Saat 

10:00 Yasak Elma 

12:45 Sen Çal Kapımı 

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 

16:30 Karagül 

19:00 NOW Ana Haber 

20:00 Yetenek Sizsiniz 

00:15 İlk Buluşma 

02:15 İnadına Aşk 

04:00 Son Yaz 

06:00 Karagül 

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 5 Ağustos 2025     

06:00 Siyah Kalp 

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

12:00 Bahar 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

23:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası 

01:45 Kızılcık Şerbeti 

04:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası 

4 | 7