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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Kasım 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Kasım 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Kasım salı TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Kasım 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 5 Kasım 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Mutfakta

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Adalet

21:45 Adalet

23:45 Arka Sokaklar

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Kasım 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 5 Kasım 2024

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Kasım 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 5 Kasım 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Gizli Bahçe

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Gizli Bahçe

23:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

02:15 Mucize Doktor

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Kasım 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 5 Kasım 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Kalpazan

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp

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