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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 5 Temmuz 2025 

07:00 Kavak Yelleri 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arda’nın Mutfağı 

14:00 Çetin Ceviz 

16:00 Kuralsız Sokaklar 

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 

20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak 

23:30 Çember: Ölüm Meleği 

01:30 Yargı 

03:30 Müzik Arası 

04:30 Poyraz Karayel 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 5 Temmuz 2025 

06:30 Tuzak 

07:45 Süper 1 Takım 

08:00 Oynat Bakalım 

08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm 

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 MasterChef Türkiye 

01:30 Gazete Magazin 

04:30 Gençlik Rüzgarı 

05:30 Dizi 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 5 Temmuz 2025 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 

10:00 Kirli Sepeti 

13:00 Yasak Elma 

15:45 Çift Kişilik Oda 

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu 

20:00 Güven Bana 

22:30 Maskeli Beşler Irak 

00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 

03:45 İnadına Aşk 

05:00 Kefaret 

06:00 Karagül 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 5 Temmuz 2025 

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 

08:00 Bir Dağ Masalı 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Cafer’in Çilesi 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Hafta Sonu Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

23:45 Cehennem Melekleri 2 

01:30 Cehennem Melekleri 2 

03:15 Kızılcık Şerbeti 

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