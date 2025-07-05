Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 5 Temmuz 2025
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Çetin Ceviz
16:00 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Ölüm Meleği
01:30 Yargı
03:30 Müzik Arası
04:30 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 5 Temmuz 2025
06:30 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 5 Temmuz 2025
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
15:45 Çift Kişilik Oda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güven Bana
22:30 Maskeli Beşler Irak
00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
03:45 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül