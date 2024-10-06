Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ekim 2024 pazar TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 6 Ekim pazar TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 6 Ekim 2024
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Güzel Aşklar Diyarı
16:30 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Arka Sokaklar
01:45 Güllerin Savaşı
03:40 5N1K
04:30 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 6 Ekim 2024
07:00 Dizi
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Program
12:30 Parola Parola
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
NOW yayın akışı 6 Ekim 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kızıl Goncalar
14:00 Kirli Sepeti
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
22:15 Kirli Sepeti
23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
02:30 Mucize Doktor
04:45 Yasak Elma
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 6 Ekim 2024
07:30 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:45 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
23:15 Deha
02:15 Sandık Kokusu
04:30 Bahar