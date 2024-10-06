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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ekim 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ekim 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 6 Ekim pazar TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ekim 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 6 Ekim 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Güzel Aşklar Diyarı

16:30 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güzel Aşklar Diyarı

22:45 Arka Sokaklar

01:45 Güllerin Savaşı

03:40 5N1K

04:30 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ekim 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 6 Ekim 2024

07:00 Dizi

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Program

12:30 Parola Parola

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ekim 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 6 Ekim 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kızıl Goncalar

14:00 Kirli Sepeti

16:15 Hudutsuz Sevda  

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

22:15 Kirli Sepeti  

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

02:30 Mucize Doktor

04:45 Yasak Elma

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Ekim 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 6 Ekim 2024

07:30 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:45 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

23:15 Deha

02:15 Sandık Kokusu

04:30 Bahar

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