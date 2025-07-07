Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 7 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 7 Temmuz 2025
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
22:30 Password
00:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
02:00 Yargı
04:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 7 Temmuz 2025
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW yayın akışı 7 Temmuz 2025
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik
22:30 Maskeli Beşler Kıbrıs
00:15 Çift Kişilik Oda
03:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül