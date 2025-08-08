  1. Ekonomim
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Ağustos Cuma TV yayın akışı…

KANAL D yayın akışı 8 Ağustos 2025

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki  

09:30 Yaprak Dökümü  

12:00 Kanal D Haber Gün Arası  

13:00 Uzak Şehir  

16:00 Aşk-ı Memnu  

18:30 Kanal D Ana Haber  

20:00 Kuralsız Sokaklar 

21:45 Kuralsız Sokaklar 

23:45 Mega Deprem 

01:30 Mega Deprem 

03:00 Zalim İstanbul  

05:00 Kuzey Güney

TV8 yayın akışı 8 Ağustos 2025 

06:00 Tuzak  

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık  

08:30 Oynat Bakalım  

09:00 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm  

13:00 Yaparsın Bilirim  

16:00 MasterChef Türkiye  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 Yaparsın Bilirim  

03:30 Gazete Magazin Yaz  

NOW yayın akışı 8 Ağustos 2025

08:30 Çalar Saat  

10:45 Yasak Elma  

12:45 Sen Çal Kapımı  

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası  

16:30 Karagül  

 19:00 NOW Ana Haber  

20:00 Sağlık Oluversin Gari  

23:00 Şevkat Yerimdar 

01:00 Aşk Mantık İntikam  

03:30 İnadına Aşk  

04:15 Son Yaz  

06:00 Karagül  

SHOW TV yayın akışı 8 Ağustos 2025  

06:00 Siyah Kalp  

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk  

12:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir 

15:00 Kızılcık Şerbeti  

18:25 Show Ana Haber   

20:00 Hedefim Sensin  

22:30 Ay Lav Yu 

00:30 Hedefim Sensin 

02:15 Ay Lav Yu 

03:30 Kızılcık Şerbeti  

