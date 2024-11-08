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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Kasım 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Kasım 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Kasım cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Kasım 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 8 Kasım 2024

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Mutfağı

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 İnci Taneleri

02:45 Güllerin Savaşı

04:45 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Kasım 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 8 Kasım 2024

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Kasım 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 8 Kasım 2024

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Gizli Bahçe

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Kendi Yolunda

22:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

23:30 Orta Sayfa

01:15 Yabani

04:00 Gizli Bahçe

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Kasım 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 8 Kasım 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Kalpazan

03:00 Deha

05:00 Bahar

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