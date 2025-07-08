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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Temmuz Salı TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 8 Temmuz 2025 

07:00 Kavak Yelleri 

09:30 Yaprak Dökümü 

12:00 Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 Magazin D 

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

16:30 Aşk-ı Memnu 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Postacı 

21:45 Postacı 

23:45 Kuralsız Sokaklar 

01:45 Yargı 

04:15 Poyraz Karayel 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 8 Temmuz 2025 

06:30 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 

08:30 Gel Konuşalım 

11:00 MasterChef Türkiye 

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 MasterChef Türkiye 

02:30 İşte Benim Stilim 

04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 8 Temmuz 2025 

08:30 Çalar Saat 

10:00 Yasak Elma 

12:45 Sen Çal Kapımı 

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 

16:30 Karagül 

19:00 NOW Ana Haber 

20:00 Yetenek Sizsiniz 

00:15 İlk Buluşma 

02:00 İnadına Aşk 

04:00 Kefaret 

06:00 Karagül 

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 8 Temmuz 2025 

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 

09:00 Aşk Laftan Anlamaz 

12:00 Bahar 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Tokatçı 

21:45 Çarıklı Milyoner 

23:45 Tokatçı 

01:30 Çarıklı Milyoner 

02:00 Kızılcık Şerbeti 

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