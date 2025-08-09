  1. Ekonomim
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı…

KANAL D yayın akışı 9 Ağustos 2025  

07:00 Yabancı Damat  

08:30 Konuştukça  

09:45 Magazin D Cumartesi  

13:00 Kara Murat Kara: Fatih’in Fedaisi 

14:45 Kara Murat Kara: Fatih’in Fedaisi 

16:30 Kuralsız Sokaklar  

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu  

20:00 Ailecek Şaşkınız 

22:30 Katakulli 

00:45 Katakulli 

02:15 Zalim İstanbul  

04:00 Müzik Arası  

05:00 Kuzey Güney 

TV8 yayın akışı 9 Ağustos 2025  

06:00 Tuzak  

08:00 Oynat Bakalım  

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm  

15:45 MasterChef Türkiye  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 MasterChef Türkiye  

02:30 Gazete Magazin  

05:00 Dizi  

NOW yayın akışı 9 Ağustos 2025  

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu  

10:00 Kirli Sepeti  

13:00 Yasak Elma  

16:15 Şevkat Yerimdar  

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu    

20:00 Altına Hücum 

22:30 Şevkat Yerimdar  

23:30 Efsane Futbol 

01:30 İlk Buluşma  

03:15 İnadına Aşk 

04:15 Son Yaz  

06:00 Karagül  

SHOW TV yayın akışı 9 Ağustos 2025  

06:00 Siyah Kalp  

08:00 Düğün 

10:00 Cumartesi Sürprizi  

13:00 Çiçek Abbas 

14:15 Şaşkın Damat 

16:30 Baba Bizi Eversene 

18:25 Hafta Sonu Ana Haber  

20:00 Güldür Güldür Show  

23:45 Mekanik 

01:30 Resimdeki Sevgili 

03:45 Baba Bizi Eversene 

