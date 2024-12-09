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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Aralık 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Aralık 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Aralık pazartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Aralık 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 9 Aralık 2024

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Yerli Dizi

02:15 Güllerin Savaşı

04:15 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Aralık 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 9 Aralık 2024

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Aralık 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 9 Aralık 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:00 Aşk Evlilik Boşanma

02:30 Her Yerde Sen

04:45 Kefaret

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Aralık 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 9 Aralık 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kalpazan

00:15 Deha

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

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