Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Ocak 2025 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Ocak perşembe TV yayın akışı…
KANAL D yayın akışı 9 Ocak 2025
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Efsane
22:15 Efsane
00:30 İnci Taneleri
03:00 Zalim İstanbul
04:45 Taş Kağıt Makas
TV8 yayın akışı 9 Ocak 2025
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Panaroma
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 9 Ocak 2025
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
02:30 Ruhun Duymaz
04:45 Bay Yanlış
05:45 Şahane Hayatım