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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı…

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 9 Temmuz 2025  

07:00 Kavak Yelleri  

09:30 Yaprak Dökümü  

12:00 Kanal D Haber Gün Arası  

13:00 Magazin D Yaz 

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

16:30 Aşk-ı Memnu  

18:30 Kanal D Ana Haber  

20:00 Password  

23:15 Zehirli Köpek Balığı 

00:45 Zehirli Köpek Balığı 

02:30 Zalim İstanbul 

04:15 Poyraz Karayel  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 9 Temmuz 2025  

06:30 Tuzak  

 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık  

08:30 Oynat Bakalım  

10:00 MasterChef Türkiye  

15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm  

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm  

00:15 MasterChef Türkiye  

02:30 İşte Benim Stilim  

04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz  

05:30 Tuzak  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 9 Temmuz 2025  

08:30 Çalar Saat  

10:00 Yasak Elma  

12:45 Sen Çal Kapımı  

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası  

16:30 Karagül  

19:00 NOW Ana Haber  

20:00 Yetenek Sizsiniz 

00:15 İlk Buluşma 

02:00 İnadına Aşk  

04:00 Kefaret  

06:00 Karagül  

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 9 Temmuz 2025  

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi  

09:00 Aşk Laftan Anlamaz  

12:00 Bahar  

15:00 Kızılcık Şerbeti  

18:25 Show Ana Haber  

20:00 Güldür Güldür Show 

00:15 Allah Allah 

01:45 Kızılcık Şerbeti 

04:00 Allah Allah 

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