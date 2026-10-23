BUGÜN RAFLARDA SATIŞA ÇIKTI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELDİ? (BİM 23-29 EKİM)
BİM ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM 23-29 Ekim indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM’de bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. Peki BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? Bugün BİM’e hangi ürünler geliyor? İşte BİM 23-29 Ekim 2026 indirimleri...
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