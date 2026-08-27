BUGÜN SATIŞTA: A101 EKSTRA IPHONE, STANLEY TERMOS VE KLİMA FIRSATLARI! (A101 27 AĞUSTOS - 2 EYLÜL)
A101 sadece online alışverişe özel yeni Aldın Aldın A101 Ekstra kataloğunu yayınladı. 27 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak dev kampanya kapsamında dünya markası iPhone cep telefonları ve popüler Stanley termos modelleri internete özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca büyük boy televizyonlar, klimalar, beyaz eşyalar, mobilyalar ve pratik küçük ev aletleri de kaçırılmayacak fırsatlarla alıcı bekliyor. İşte herkesin merakla beklediği A101 Ekstra internete özel aktüel ürünler tam listesi…
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iPhone 17E 256 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 56,999 TL
iPhone 14 512 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 52,999 TL
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SAMSUNG WINDFREE PREMIUM 24000 BTU KLİMA
Fiyat: 49,999 TL
ALTUS ALK1270 12000 BTU INVERTER KLİMA
Fiyat: 23,999 TL
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DREAME D20 AKILLI ROBOT SÜPÜRGE
Fiyat: 16,299 TL
KORKMAZ MIA A353-09 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ
Fiyat: 4,399 TL
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