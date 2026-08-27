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  4. BUGÜN SATIŞTA: A101 EKSTRA IPHONE, STANLEY TERMOS VE KLİMA FIRSATLARI! (A101 27 AĞUSTOS - 2 EYLÜL)

BUGÜN SATIŞTA: A101 EKSTRA IPHONE, STANLEY TERMOS VE KLİMA FIRSATLARI! (A101 27 AĞUSTOS - 2 EYLÜL)

A101 sadece online alışverişe özel yeni Aldın Aldın A101 Ekstra kataloğunu yayınladı. 27 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak dev kampanya kapsamında dünya markası iPhone cep telefonları ve popüler Stanley termos modelleri internete özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca büyük boy televizyonlar, klimalar, beyaz eşyalar, mobilyalar ve pratik küçük ev aletleri de kaçırılmayacak fırsatlarla alıcı bekliyor. İşte herkesin merakla beklediği A101 Ekstra internete özel aktüel ürünler tam listesi…

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BUGÜN SATIŞTA: A101 EKSTRA IPHONE, STANLEY TERMOS VE KLİMA FIRSATLARI! (A101 27 AĞUSTOS - 2 EYLÜL) - Sayfa 1

iPhone 17E 256 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 56,999 TL

iPhone 14 512 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 52,999 TL

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BUGÜN SATIŞTA: A101 EKSTRA IPHONE, STANLEY TERMOS VE KLİMA FIRSATLARI! (A101 27 AĞUSTOS - 2 EYLÜL) - Sayfa 2

SAMSUNG WINDFREE PREMIUM 24000 BTU KLİMA

Fiyat: 49,999 TL

ALTUS ALK1270 12000 BTU INVERTER KLİMA

Fiyat: 23,999 TL

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BUGÜN SATIŞTA: A101 EKSTRA IPHONE, STANLEY TERMOS VE KLİMA FIRSATLARI! (A101 27 AĞUSTOS - 2 EYLÜL) - Sayfa 3

DREAME D20 AKILLI ROBOT SÜPÜRGE

Fiyat: 16,299 TL

KORKMAZ MIA A353-09 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 4,399 TL

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BUGÜN SATIŞTA: A101 EKSTRA IPHONE, STANLEY TERMOS VE KLİMA FIRSATLARI! (A101 27 AĞUSTOS - 2 EYLÜL) - Sayfa 4

BOSCH 39 PARÇA TORNAVİDA SETİ

Fiyat: 4,499 TL

BLACK DECKER+ TEK AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

Fiyat: 3,999 TL

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