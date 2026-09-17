BUGÜN SATIŞTA! A101’E ELEKTRİKLİ SEMAVER GELİYOR (A101 17-23 EYLÜL)
A101 (17-23 Eylül) indirimlerinde çay severleri sıraya sokacak Kiwi Elektrikli Semaver bugün raflara indi! Kalabalık ailelerin kurtarıcısı olacak bu ürün, 2,5 litrelik dev sıcak su haznesi ve 1,2 litrelik geniş demliğiyle tek seferde onlarca bardak taze çay demliyor. Paslanmaz gizli rezistansıyla uzun ömürlü kullanım sunarken, otomatik enerji tasarrufu ve akıllı sıcak tutma fonksiyonu sayesinde faturayı koruyor. İstendiğinde su ısıtıcı olarak da kullanılan bu pratik semaveri kaçırmamak için bugün en yakın A101 mağazasına uğrayın!
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