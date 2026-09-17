  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BUGÜN SATIŞTA! A101’E ELEKTRİKLİ SEMAVER GELİYOR (A101 17-23 EYLÜL)

BUGÜN SATIŞTA! A101’E ELEKTRİKLİ SEMAVER GELİYOR (A101 17-23 EYLÜL)

A101 (17-23 Eylül) indirimlerinde çay severleri sıraya sokacak Kiwi Elektrikli Semaver bugün raflara indi! Kalabalık ailelerin kurtarıcısı olacak bu ürün, 2,5 litrelik dev sıcak su haznesi ve 1,2 litrelik geniş demliğiyle tek seferde onlarca bardak taze çay demliyor. Paslanmaz gizli rezistansıyla uzun ömürlü kullanım sunarken, otomatik enerji tasarrufu ve akıllı sıcak tutma fonksiyonu sayesinde faturayı koruyor. İstendiğinde su ısıtıcı olarak da kullanılan bu pratik semaveri kaçırmamak için bugün en yakın A101 mağazasına uğrayın!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
BUGÜN SATIŞTA! A101’E ELEKTRİKLİ SEMAVER GELİYOR (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 1

VOLTA EV2 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 349.990 TL

REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 69.990 TL

1 | 16
BUGÜN SATIŞTA! A101’E ELEKTRİKLİ SEMAVER GELİYOR (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 2

DOLPHIN ELEKTRİKLİ ALP PRO FORKLIFT 3 TON 4,7 M

Fiyat: 1.399.000 TL

DOLPHIN DİZEL BORA PRO FORKLİFT 3 TON 4,7 M

Fiyat: 1.149.000 TL

2 | 16
BUGÜN SATIŞTA! A101’E ELEKTRİKLİ SEMAVER GELİYOR (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 3

BAMBU KAPAKLI BAHARATLIK SETİ 4’LÜ

Fiyat: 149 TL

BADYA 6,7 L

Fiyat: 89,50 TL

3 | 16
BUGÜN SATIŞTA! A101’E ELEKTRİKLİ SEMAVER GELİYOR (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 4

HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” FRAMELESS 4K UHD WEBOS SMART QLED TV

Fiyat: 29,999 TL

ONVO 32VQ80F3HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 8.999 TL

4 | 16